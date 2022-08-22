В Марий Эл двое подростков опрокинулись на квадроцикле и пострадали

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 15:10 в воскресенье, 21 августа, на первом километре накатанной дороги от озера Оланга в сторону поселка Сурок в Медведевском районе квадроцикл съехал в кювет и опрокинулся. За рулем находился 14-летний подросток. По предварительным данным, он не справился с управлением при повороте.

В результате ДТП пострадал как сам водитель, так и его 15-летняя пассажирка. Оба они были госпитализированы.

Квадроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Известно, что квадроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

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