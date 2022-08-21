Жители Набережных Челнов засняли подростка, который гулял в лыжах по асфальту

Мальчик гордо вышагивал по тротуару словно у него там есть своя, особенная лыжня. Фото: скриншот

В соцсети появились кадры, на которых житель Набережных Челнов запечатлел у дома 37/27 подростка в лыжах. Нет он не стоял обутый в них на асфальте, а гордо вышагивал словно на тротуаре для него есть своя, специальная лыжня.

Мальчик при этом совсем не пользовался палками, как принято это делать зимой. Рядом с ним не было взрослых, которые могли бы подсказать, что так вышагивать в лыжах летом по асфальту, мягко говоря, нецелесообразно.

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