В Чувашии во время ДТП женщина вылетела из машины без крыши и погибла

Автомобиль не был зарегистрирован в установленном законом порядке. Фото: МВД Чувашии

20 августа около 18.00 в Ядринском районе на проселочной дороге около поселка Лесной 56-летний водитель автомобиля ГАЗ 69 без крыши при спуске с горы не справился с управление.

В результате чего машина съехала в кювет. В момент аварии из машины вылетела 56-летня пассажирка. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

- Обстоятельства произошедшего уточнятся. Указанный автомобиль не был зарегистрирован в установленном законом порядке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает МВД Чувашии.

Пока же на водителя возложено обязательство о явке.

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