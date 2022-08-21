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Происшествия21 августа 2022 12:00

В Чувашии во время ДТП женщина вылетела из машины без крыши и погибла

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Автомобиль не был зарегистрирован в установленном законом порядке. Фото: МВД Чувашии

Автомобиль не был зарегистрирован в установленном законом порядке. Фото: МВД Чувашии

20 августа около 18.00 в Ядринском районе на проселочной дороге около поселка Лесной 56-летний водитель автомобиля ГАЗ 69 без крыши при спуске с горы не справился с управление.

В результате чего машина съехала в кювет. В момент аварии из машины вылетела 56-летня пассажирка. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

- Обстоятельства произошедшего уточнятся. Указанный автомобиль не был зарегистрирован в установленном законом порядке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает МВД Чувашии.

Пока же на водителя возложено обязательство о явке.

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