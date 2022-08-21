Минтруда Татарстана предупредило о дополнительном выходном в августе

30 августа отмечается День республики и День города Казани. Фото: Рамиль ГАЛИ

В этом году День республики в Татарстане, который отмечается 30 августа, выпадает на вторник. В связи с региональным законом «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» данный день является выходным. Мало того, в понедельник татарстанцы также будут работать меньше обычного.

- Продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют праздничному дню, уменьшается на один час, - заявили в Минтруда Татарстана из-за многочисленных обращений работников местных предприятий и организаций.

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