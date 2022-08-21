Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 августа 2022 10:41

В Марий Эл автомобиль ВАЗ-2110 на скорости вылетел с дороги и опрокинулся, один человек погиб

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники ГИБДД
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сидевший за рулем машины молодой человек был без водительских прав. Фото: ГИБДД Марий Эл

Сидевший за рулем машины молодой человек был без водительских прав. Фото: ГИБДД Марий Эл

В это воскресенье, 21 августа, около 4.00 в Сернурском районе на дороге Сернур-Кукнур-Эшполдино 21-летний молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ-2110 слишком сильно разогнался. Он не справился с управлением, и легковушка слетела с дороги в кювет, где опрокинулась. В результате произошедшего, от полученных травм на месте ДТП погиб пассажир ВАЗ-2110.

- Сидевший за рулем легкового автомобиля молодой человек не имеет водительских прав, - сообщили в ГИБДД марий Эл.

Сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшей аварии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram