В Татарстане за сутки выявили уже 125 новых случаев заражения коронавирусом

В боле чем половине этих случаев инфицированным понадобилась госпитализация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 125 новых случаев коронавируса. При этом 74 зараженным потребовалась госпитализация, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

В конце этой недели в республике наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В сутки начали выявлять более 100 новых случаев заражения. На этом фоне Роспотребнадзор Татарстана порекомендовал жителям республики вновь начать носить медицинские маски в общественных местах, а также в общественном транспорте.

Отметим, что за все время коронавирус в Татарстане был выявлен у 155 534 человек, 1 998 из которых скончались в результате болезни.

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