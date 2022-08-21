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Общество21 августа 2022 9:20

В Казани из-за строительства канализации до 5 сентября перекроют Катановский переулок

Ограничение на движения транспорт там буде носить частичный характер
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ограничение вступит в силу уже со следующего понедельника.

Ограничение вступит в силу уже со следующего понедельника.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Движение по Катаносвкому переулку в Казани ограничат из-за работ по строительству сетей канализации. Так, с 22 августа по 5 сентября проезд в переулке будет запрещен около дома №8, а также в районе дома №5 по улице Маяковского, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

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