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Общество21 августа 2022 8:17

Жители Елабуги приняли пирамидки из сахара на улице за ритуальную магию

Но в итоге мнения горожан разделились
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Автора инсталляций из сладкого заподозрили в магии.

Автора инсталляций из сладкого заподозрили в магии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как утверждают в соцсетях жители Елабуги, в городе на контейнерной площадке около дома №23 по улице Нефтяников неизвестный постоянно оставляет на земле пирамидки из кусочков сахара, а иногда между ними кладет и печенье.

- Кто знает, это какой-то ритуал? Это происходит уже несколько месяцев. Страшно, - написала Изида Рахимова.

Кто-то поддержал девушку, вспомнив, что для ритуалов черной магии берту сладости с могил и делают на них наговоры. А кто-то выдвинул версию, что это догхантеры оставляют отравленное лакомство, чтобы убить бродячих собак.

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