Новым ректором КФУ стал сенатор Ленар Сафин

Сам Сафин уже работал в КФУ, правда, всего лишь старшим преподавателем. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал приказ о назначении нового ректора КФУ. Им на ближайшие пять лет стал действующий сенатор и бывший глава Минтранса Татарстана Ленар Сафин.

Интриги в итоге не получилось. Дело в том, что еще в марте кандидатуру Сафина на этот пост выдвинул попечительский совет университета под председательством главы Татарстана Рустама Минниханова.

Напомним, что прежний ректор КФУ Ильшат Гафуров сейчас находится под арестом в московском СИЗО. Его обвиняют в подстрекательстве к заказному убийству.

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