Учебный день в школах Татарстана будет начинаться с утреннего фильтра

Учителей и детей с признаками ОРВИ на занятия не допустят. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время брифинга в Кабинете Министров республики руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина рассказала о том, какие меры будут приняты в образовательных учреждениях республики на фоне увеличения числа заболевших COVID-19. Так, по словам Патяшиной учебный день будет начинаться на пороге школы – на утреннем фильтре.

Учителей и детей с признаками ОРВИ (повышенная температура, насморк, кашель, покраснение глаз) на занятия не допустят. Такие правила будут действовать и для родителей.

Напомним, День знаний в татарстанских школах планируется организовать без масочного режима. Однако сотрудникам учреждений рекомендовали проветривать помещение, использовать антисептики для рук и обрабатывать поверхности.

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