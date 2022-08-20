День знаний в школах Татарстана пройдет без медицинских масок

Среди рекомендаций также: проветривание, использование антисептиков, обработка поверхностей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Торжественная линейка 1 сентября в образовательных учреждениях Татарстана пройдет без медицинских масок, однако каждое утро детей ждет термометрия. Такие меры предварительно приняты из-за увеличения числа заболевших COVID-19, отметила на брифинге в Кабинете министров республики вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Среди рекомендаций также: проветривание, использование антисептиков, обработка поверхностей и соблюдение масочного режима сотрудниками медицинских и социальных учреждений. Учителей при этом не обязывают сдавать ПЦР-тесты на коронавирус.

Тем временем руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина порекомендовала жителям региона носить маски в общественных местах и в транспорте. Патяшина отметила, что инфекция распространяется быстро, поэтому стоит ждать увеличения числа заболевших.

Отметим, что в субботу, 20 августа, в регионе зафиксировали 115 новых случая COVID-19. Таким образом, с начала пандемии коронавирус подтвердился уже у 155 409 жителей республики.

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