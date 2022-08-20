Лучший подарок столице: уроженка Чувашии стала чемпионкой мира по кикбоксингу

Решающий бой состоялся против спорстменки из Беларуси. Фото: Управление физической культуры и спорта Чувашии

В пятницу, 19 августа, в рамках празднования Дня города в Чебоксарах прошел Международный профессиональный турнир единоборств «Кубок чемпионов-15». Титул чемпиона мира по кикбоксингу завоевала уроженка столицы Чувашии Полина Петухова.

Отмечается, что у девушки уже много достижений. Так, спортсменка бронзовый призер чемпионата мира, пятикратная обладательница Кубка мира, четырехкратная чемпионка России. Решающий бой состоялся на Красной площади в Чебоксарах против мастера спорта Беларуси, профессионального бойца смешанного стиля, серебряного призера чемпионата мира по рукопашному бою, чемпионки Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Карины Чаплинской.

– Полина, Чебоксары рады за тебя и гордятся достижением! Такая победа в преддверии Дня города – лучший подарок столице Чувашии на день рождения, – поздравили спортсменку в Управлении физической культуры и спорта Чувашии.

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