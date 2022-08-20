Замминистра промышленности и торговли Татарстана стал главой Минпромоторга ЛНР

Какие конкретно обязанности стоят перед Саматовым пока не уточняется. На фото Тимур Саматов – слева. Фото: mpt.tatarstan.ru

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о новых назначениях в регионе. Так, заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Тимур Саматов стал главой Минпромторга Луганской народной республики, отмечается в telegram-канале Пасечника.

Отмечается, что из-за задачи, которые стоят перед Правительством республики, расширяются, поэтому в его составе произошли изменения. Какие конкретно обязанности стоят перед Саматовым пока не уточняется.

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