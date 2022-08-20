Роспотребнадзор порекомендовал татарстанцам носить маски в общественных местах

В ближайшее время стоит ждать увеличения числа заболевших. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время брифинга в Кабинете Министров республики руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина порекомендовала жителям региона носить маски в общественных местах и в транспорте. Такие меры стоит принять из-за увеличения числа зафиксированных случаев коронавируса в Татарстане. Патяшина отметила, что инфекция распространяется быстро, поэтому стоит ждать увеличения числа заболевших.

Напомним, в субботу, 20 августа, в Татарстане зафиксировали 115 новых случая COVID-19. Таким образом, с начала пандемии коронавирус подтвердился уже у 155 409 жителей республики, 150 611 из которых выздоровели, а 1 998 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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