В Мензелинском районе «Лада Гранта» сбила 14-летнего подростка-велосипедиста

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Фото: МВД по РТ

В пятницу, 19 августа, в пяти километрах от деревни Степановка Мензелинского района водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил подростка, который передвигался по автодороге на велосипеде. От полученных травм подросток, житель Набережных Челнов, скончался на месте, сообщает прокуратура Татарстана.

По предварительным данным, причиной ДТП могла стать неверно выбранная водителем скорость. Сообщается, что на место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора района Тимур Габдуллин.

Ход расследования ДТП контролирует районная прокуратура. Фото: МВД по РТ

Следственными органами возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть человека. Ход расследования ДТП контролирует районная прокуратура.

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