Второй день «Аксенов-феста» в Казани: посадка дерева, творческие встречи и спектакль

Небольшой кустарник тамариск многое значил для писателя. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

С 19 по 21 августа в Москве и Казани проходит фестиваль «Аксенов-фест» 2022. Мероприятие посвящено 90-летию писателя, драматурга и сценариста Василия Аксенова. В программе – выставки, творческие встречи и беседы, литературно-музыкальные вечера, спектакли.

Второй день фестиваля начался с посадки растения тамариск в сквере имени Василия Аксенова на улице Чехова. Этот небольшой кустарник многое значил для писателя. Он встречается в одном из его последних романов «Редкие земли».

В течение дня также пройдут творческие встречи, беседы и обсуждения. Завершением фестиваля станет спектакль «Приключения Гены Стратофонтова» по мотивам произведений Аксенова в Казанском государственном театре юного зрителя, а также литературно-музыкальный вечер, посвященный Василию Аксенову, в парке «Черное озеро». С 19:00 актеры будут читать воспоминания об эпохе писателя, музыканты – играть и петь, а авторы – представлять зрителям свои тексты.

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