За сутки в Татарстане выявили 115 новых случаев COVID-19

С начала пандемии коронавирус подтвердился уже у 155 409 жителей республики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 115 новых случая COVID-19, госпитализировали 74 зараженных и выписали 12 переболевших вирусом человек. Такие цифры в субботу, 20 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус подтвердился уже у 155 409 жителей республики, 150 611 из которых выздоровели, а 1 998 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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