В Набережных Челнах чемпиона мира по кикбоксингу за вымогательство приговорили к колонии

Теперь ему придется отложить боксерские перчатки на несколько лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

На скамье подсудимых оказался некогда чемпион мира по кикбоксингу, мастер спорта международного класса Руслан Нуриев. Вместе с ним перед законом предстали и два его сообщника. Их всех признали виновными в вымогательстве крупной суммы у жителя Набережных Челнов.

- Нуриев был приговорен к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Остальные фигуранты также получили сроки реального лишения свободы – 3 года, а также 2 года и 3 месяца соответственно. Данное решение пока не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда Набережных Челнов.

Так, было доказано, что в мае 2020 года Руслан Нуриев попытался для знакомого выбить с должника 300 тысяч рублей. С первого раза ничего не вышло и тогда кикбоксер вернулся с двумя своими подельниками. Они жестоко избили потерпевшего. Тому потом пришлось долгое время восстанавливаться.

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