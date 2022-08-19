В Казани около ДРКБ решили построить храм, мечеть и фонтан

Данные проекты обсудили на заседании попечительского совета больницы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На заседании попечительского совета Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Казани обсудили проекты дальнейшего развития территории медучреждения.

Так, там планируется построить храм и мечеть, а также обустроить парковочную зону и установить фонтан. К слову, сейчас в отделении онкогематологии детской больницы уже идет ремонт часовни

Иконы там разместят с учетом роста детей, чтобы они тоже могли помолиться перед святыми образами. Кроме того, туда в ближайшем будущем завезут маленькие подсвечники. Все работы в храме-часовне собираются завершить в октябре 2022 года.

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