В Казани из-за строительств метро более 100 домов оставят без газа на несколько дней

Отключение запланировано на 8.00 23 августа. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В связи с работами на сетях в месте строительства первого участка второй линии метров в ряде домов столицы Татарстана на несколько дней отключат газ, сообщает ЭПУ «Казаньгоргаз».

Так, с 8.00 23 августа и до окончания работ 26 августа газа не будет по следующим адресам:

- ул.Вербная, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 13, 11;

- ул.Габишева, 1, 7, 10, 11, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39;

- ул.К.Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9/95;

- ул.Дубравная, 3, 3а, 5, 7, 11, 11а, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, 31, 33/1, 33/2, 33/3, 38, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 63/1, 63/2, 65;

- ул.Завойского, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14/74, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 22а, 25;

- ул.Р.Зорге, 67, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 100, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 121;

- пр.Победы, 18, 18/1, 18а, 20, 20/1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 72а;

- ул.Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 50а;

- ул.Фучика, 2, 6, 8в, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 62, 62а, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 86а, 97, 105, 107, 109.

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