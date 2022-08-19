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Общество19 августа 2022 13:51

В Казани из-за строительств метро более 100 домов оставят без газа на несколько дней

Отключение коснется сразу девяти улиц
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Отключение запланировано на 8.00 23 августа.

Отключение запланировано на 8.00 23 августа.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В связи с работами на сетях в месте строительства первого участка второй линии метров в ряде домов столицы Татарстана на несколько дней отключат газ, сообщает ЭПУ «Казаньгоргаз».

Так, с 8.00 23 августа и до окончания работ 26 августа газа не будет по следующим адресам:

- ул.Вербная, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 13, 11;

- ул.Габишева, 1, 7, 10, 11, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39;

- ул.К.Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9/95;

- ул.Дубравная, 3, 3а, 5, 7, 11, 11а, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, 31, 33/1, 33/2, 33/3, 38, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 63/1, 63/2, 65;

- ул.Завойского, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14/74, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 22а, 25;

- ул.Р.Зорге, 67, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 100, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 121;

- пр.Победы, 18, 18/1, 18а, 20, 20/1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 72а;

- ул.Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 50а;

- ул.Фучика, 2, 6, 8в, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 62, 62а, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 86а, 97, 105, 107, 109.

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