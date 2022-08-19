Жителя Татарстана, который заживо сжег в бане людей, приговорили к 21 году колонии

Никто из бани так и не смог выбраться живым. Поджигатель подпер дверь ломом. Фото: МЧС Татарстана

На основании вердикта присяжных суд признал 47-летнего жителя Зеленодольска виновным в убийстве двух человек и приговорил его к 21 году колонии строгого режима.

- Мужчина обвинялся по уголовной статье «убийство двух или более лиц», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Было доказано, что в ночь на 5 октября прошлого года в поселке Новониколаевский Зеленодольского района ранее уже судимый мужчина пробрался на чужой участок. Там он из-за недавней ссоры поджег баню, в которой спали его обидчики - такие же ранее судимые 36-летний мужчина и 32-летняя женщина.

Во время пожара пара проснулись. Они попытались выбраться наружу, но поджигатель подпер дверь железным ломом. Мужчина и женщина оказались в ловушке. Они позвонили в экстренные службы и попросили помощи. К сожалению, к прибытию пожарных мужчина и женщина скончались. Их обгоревшие тела нашли при разборе пострадавших от огня конструкций.

Правоохранители довольно быстро вычислили поджигателя и задержали его. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, на время следствия его поместили под стражу.