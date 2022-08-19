Кого будут ловить в Казани сотрудники ГИБДД во время специального мероприятия «Тоннель»

Мероприятие будут проводить вечером. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

В эту пятницу, 19 августа, в столице Татарстана сотрудники ГИБДД проведут специальное мероприятие «Тоннель».

Так, на что или кого именно будут обращать внимание Госавтоинспекторы? Прежде всего, это водители, которые уже не раз нарушали Правила дорожного движения, в также те, кто нарушает правила перевозки детей, садится за руль не имея водительских прав или в состоянии опьянения, нелегально внес изменения в конструкцию авто- мототранспорта.

Также сотрудники ГИБДД будут выявлять в Казани водителей, которые не предоставляют преимущество пешеходам, а также самих пешеходов нарушающих правила. Помимо всего этого, будет проведена и адресная работа с автомобилистами, которые уклоняются от уплаты наложенных на них штрафов.

Специальное мероприятие «Тоннель» в Казани будет проходить с 20.00 до 22.00.

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