Пожарные из Татарстана отправились в Нижегородскую область тушить крупный природный пожар

В составе «пожарного десанта» 45 человек и 9 единиц техники. Фото: МЧС Татарстана

Сотрудники МЧС Татарстана отправились в Нижегородскую область, чтобы помочь коллегам в тушении крупного природного пожара. В Воротынском районе в Михайловском лесничестве продолжает полыхать огонь. Общая площадь возгорания по последним данным составляет порядка 800 гектар. Пламя успело перекинуться на территорию Марий Эл.

Сложность вызывает то, что данная местность болотистая и труднопроходимая, говорят пожарные.

- В составе «пожарного десанта» из Татарстана - 45 человек и 9 единиц техники. Аэромобильная группировка оснащена тремя пожарными автоцистернами высокой проходимости, аварийно-спасательным автомобилем «Форд Транзит», грузовыми автомобилями КамАЗ и ГАЗ, автомобилем ГАЗель, автобусом НЕФАЗ, автомобилем штабным и полевой кухней КП-125, - сообщают в МЧС Татарстана.

Аэромобильная группировка оснащена тремя пожарными автоцистернами. Фото: МЧС Татарстана

С собой у татарстанцев есть 24 ранцевых огнетушителя «Ермак», четыре бензопилы, две мотопомпы, 14 дыхательных аппаратов на сжатом воздухе (СИЗОД), бензорез, прибор поиска пострадавших, лопаты штыковые и совковые, топоры и ручные пилы.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в Нижегородскую область для помощи в тушении огня отправились пожарные из Чувашии.

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