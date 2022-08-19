Глава Минобразования Татарстана Ильсур Хадиуллин о нововведениях с 1 сентября 2022: в школах будут исполнять гимн России, и поднимать флаг

Об этом министр сообщил на августовской конференции педагогов. Фото: mon.tatarstan.ru

В пятницу, 19 августа, в Зеленодольске, выступая на августовской конференции педагогов, глава Минобразования Татарстана Ильсур Хадиуллин отметил, что до нового учебного года осталось совсем немного времен, а также попросил педагогов определить тематики уроков и отработать проведение торжественных линеек.

Кроме того, министр рассказал о нововведениях, которые начнут действовать в школах республики с 1 сентября.

Так, по его словам, сегодня поставлены задачи по воспитанию патриота своей страны и региона. Поэтому с подачи федерального центра в школах Татарстана с нового учебного года начнут исполнять государственный гимн и проводить церемонии поднятия флага.

Также отметим, что ранее сообщалось, что по всей России с сентября в школах будут проводиться уроки по изучению государственных символов страны и уроки «Разговоры о важном».

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