Роспотребнадзор Татарстана рекомендовал местным жителям не переставать носить маски

Жесткого контроля за ношением средств индивидуальной защиты в республике сейчас нет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Замглавы Управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина заявила, что специалисты рекомендуют местным жителям носить медицинские маски в общественных местах. Это касается пенсионеров, а также непривитых от COVID-19 граждан и граждан с хроническими заболеваниями.

Однако это лишь рекомендации, и человек сам волен решать, заботиться ли о своем здоровье. Жесткого контроля за ношением средств индивидуальной защиты в республике сейчас нет, заявила Авдонина в ходе пресс-конференции.

Напомним, чиновники Татарстана уже начали носить маски в местах большого скопления людей, а в зданиях Исполкомов Набережных Челнов и Зеленодольска уже введен обязательный масочный режим. Ранее глава республики Рустам Минниханов рекомендовал все трудовым коллективам вернуть антиковидные ограничения.

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