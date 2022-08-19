Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что пошел в 1 класс с портфелем старшего брата

Фото: пресс-служба главы Татарстана

В пятницу, 19 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в ежегодной акции «Помоги собраться в школу», которая состоялась у лицея №18 имени Ломоносова в Зеленодольске. 20 будущим первоклассникам там вручили портфели и канцелярские принадлежности, купленные на деньги спонсоров.

В ходе своего выступления Минниханов поделился с собравшимися воспоминаниями о том, как сам некогда пошел в первый класс.

- У меня не было сумки, но у моего старшего брата был старый портфель. Я взял его и ходил с ним в школу, - признался глава республики.

По его словам, он так сильно хотел учиться, что не был смущен этим моментом.

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