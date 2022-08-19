За сутки в Татарстане выявили еще 109 больных COVID-19

С начала пандемии коронавирус был диагностирован 155 294 татарстанцам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане продолжает расти число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Так, за минувшие сутки вирус подтвердился у 109 жителей республики. Вместе с тем был госпитализирован 71 зараженный и выписаны восемь переболевших им человек. Такие цифры в пятницу, 19 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии врачи диагностировали коронавирус 155 294 татарстанцам, 150 599 из которых выздоровели, а 1 998 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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