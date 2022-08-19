В Набережных Челнах бизнесмен решил построить новый микрорайон на тысячу человек

Дома всего в три этажа должны появиться на территории между Красными Челнами и Замелекесьем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На публичных слушаниях компания бизнесмена из Набережных Челнов Марселя Мингалимова представила предварительный проект строительства нового микрорайона между Красными Челнами и Замелекесьем.

Речь о возведении там частных домов и малоэтажных (не более трех) жилых зданий. Всего девять домов на 500 квартир, в которых смогут проживать до тысячи людей, сообщают «Челнинские известия».

Но это не единственный проект по жилой застройке города. Так в местной администрации по итогам публичных слушаний был согласован проект дальнейшего развития 73-го микрорайона. Там на участке около перекрестка проспекта Абдурахмана Абсалямова с улицей Абдуллы Алиша планируется возвести новый жилкомплекс с 25-этажными домами на 6,5 тысячи человек. Его строительство собираются начать в 2023, а полностью закончить – в 2032 году.

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