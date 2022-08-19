В одном из дворов Казани на 5-летнего мальчика упал спортивный тренажер

Мама ребенка вызвала на место медиков, но о серьезных травмах не сообщается. Фото: Иван МАКЕЕВ

В казанском микрорайоне «Салават Купере» на пятилетнего мальчика упала часть железного тренажера. Инцидент произошел на детско-спортивной площадке во дворе одного из домов на улице Ильгама Шакирова, где ребенок гулял вместе с мамой.

Напуганный мальчик подбежал к матери, а та вызвала на место медиков. О серьезных травмах не сообщается. Несмотря на это, прокуратура города уже организовала проверку.

- Специалисты дадут оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований законодательства об обеспечении безопасности игровых площадок, в том числе правил эксплуатации детского игрового оборудования. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане бездомная собака вцепилась пятилетней девочке в лицо

Животное также покусало двух школьников, которые находились рядом (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram