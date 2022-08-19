В Казани улицу Волгоградская будут перекрывать поэтапно вплоть до 6 сентября

Первые ограничения там вступят в силу с 22 августа. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С 22 по 29 августа в столице Татарстана частично ограничат проезд транспорта и полностью перекроют пешеходный переход на улице Волгоградская на пересечении с улицей Короленко - в направлении движения в сторону улицы Чуйкова.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства Исполкома города, это будет сделано в связи с проводимыми там работами по реконструкции магистрального тепловода.

И это только начало. Улицу из-за этого будут перекрывать в два этапа. Так, второй продлится с 30 августа по 6 сентября. На этот период на том самом участке так же ограничат движение транспорта и полностью закроют пешеходный переход. Только тогда запрет будет действовать в направлении в сторону проспекта Ямашева.

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