Жителя Чистополя будут судить за жестокое убийство топором, кражу и поджог

Мужчина уже был ранее судим за убийство и грабеж, из колонии он освободился незадолго до нового преступления. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Завершено расследование уголовного дела о жестоком двойном убийстве, краже и поджоге. Скоро перед законом за это ответит 51-летний житель Чистополя, который уже признал свою вину

- Он находится под стражей. Все материалы дела после утверждения прокуратурой обвинительного заключения уже направлены для рассмотрения в суд, - сообщили в следственном управлении СКР по Татарстану.

По версии следствия, 18 ноября 2021 года обвиняемый пришел в частный дом по улице Горького к своему 46-летнему знакомому для того, чтобы зарядить мобильный телефон и фонарик. У хозяина в гостях тогда находился его 47-летний приятель. Мужчины начали выпивать.

В какой-то момент друг хозяина ушел спать. Тогда-то между оставшимися мужчинами и вспыхнула пьяная ссора. Один начал упрекать другого в том, что тот является к нему ради зарядки аппаратуры. Дело дошло до драки, после которой обвиняемый схватил в сенях топор и жесткого расправился с обидчиком. После он подошел со спины к его гостю и также зарубил его. Когда все были мертвы, злоумышленник обчистил дом, поджег его и скрылся.

Отиметим, что ранее обвиняемый уже был судим за убийство и грабеж. Из колонии он вышел незадолго до своего нового преступления – в марте 2021 года.

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