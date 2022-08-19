Шрамы на миллион: житель Набережных Челнов искромсал стеклом лицо незнакомцу из-за сигареты

Злоумышленник изрезал прохожего остатками разбитой бутылки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В суде Набережных Челнов рассмотрели дело местного жителя, которого обвиняли в нападении на человека из-за сигареты. Ранее было доказано, что в октябре 2020 года в 30 комплексе пьяный мужчина попросил у незнакомца закурить. Получив отказ, злоумышленник накинулся на прохожего, а тот, защищаясь, оттолкнул его. Из-за этого стеклянная бутылка в руках нападавшего разбилась. Ее осколком он начал наносит удары потерпевшему и искромсал ему лицо.

Уже в суде мужчина рассказал, что, чтобы хоть как-то скрыть шрамы, ему приходится носить бороду, но и она особо не помогает. Это очень мешает ему работать, так как по роду деятельности ему необходимо часто общаться с клиентами. А те, видя шрамы, начинают относиться к нему слишком настороженно. Поэтому потерпевший попросил у суда, чтобы виновный выплатил ему в качестве компенсации миллион рублей, сообщают «Челнинские известия».

В итоге суд приговорил нападавшего к 2,5 годам колонии общего режима, а также вменил ему выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей за моральные страдания. Правда, приговоренного пришлось тут же отпустить на свободу, так как назначенный срок он уже отбыл, находясь все это время под стражей в камере СИЗО.

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