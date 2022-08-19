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Общество19 августа 2022 9:17

На строительство трассы Казань – Екатеринбург выделено 250 миллиардов рублей

Об этом официально заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Заметим, что первые 100 километров трассы М12 планируется ввести в эксплуатацию уже в 2022 году.

Заметим, что первые 100 километров трассы М12 планируется ввести в эксплуатацию уже в 2022 году.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, что на строительство трассы Казань – Екатеринбург, которая будет частью автодороги М-12, выделено 250 миллиардов рублей. Такую цифру в пятницу, 18 августа, на выездном совещании в Татарстане назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, вопрос с финансированием магистрали М-12 решается, хотя и с большим трудом. На днях, на ее строительно удалось выделить дополнительные 150 миллиардов рублей. Еще 150 миллиардов будет направлено на создание дороги в обход Твери.

Отметим, что первые 100 километров М12 планируется ввести в эксплуатацию уже в текущем году – на год раньше, чем сообщалось изначально.

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