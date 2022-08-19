Пять человек получили медали за заслуги перед Чебоксарами

Фото: администрация Чебоксар

В четверг, 18 августа, в столице Чувашии состоялось вручение медалей «За заслуги перед городом Чебоксары». Ее были удостоены пять человек: председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков, глава Минобразования республики Дмитрий Захаров, директор «Чебоксарских новостей» Лариса Буланкина, гендиректор хлебозавода Юрий Кислов и главный архитектор «Чувашгражданпроект» Вениамин Мамуткин.

Церемония награждения прошла в большом зале мэрии Чебоксар. Медали вручал глава администрации города Денис Спирин.

Напомним, медаль «За заслуги перед городом Чебоксары» вручают за особые заслуги в общественной деятельности города, за вклад в обеспечении законности и миропорядка, за активную деятельность в различных сферах, за благотворительность и смелость при спасении людей.

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