В Казани охранник супермаркета сделал удушающий прием посетителю и требовал его успокоиться

Мужчину в таком состоянии довели от входа до касс. Фото: скриншот

Жители Казани в супермаркете на улице Адоратского стали свидетелями схватки охранника с посетителем, которую они сняли на мобильный телефон. Молодой человек схватил седого мужчину за шею и применил к нему удушающий прием. Попав в захват, последний не сдавался до конца. Тем не менее, силы были неравны. Его протащили сквозь автоматические стеклянные двери и довели до касс. Там охранник требовал от мужчины успокоиться, а тот, видимо уже потратив все силы, просил его отпустить.

Чем закончилась эта история, и были ли действия охранника неправомерны, пока неизвестно. Но ряд интернет-пользователей, посмотрев кадры, выложенные в соцсети, предположили, что седой мужчина был задержан за попытку воровства.

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