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Общество19 августа 2022 8:21

В Казани нудисты «облюбовали» пляж Локомотив и устраивают там оргии

По крайней мере, так говорят очевидцы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Горожане возмущены и требуют штрафовать подобных нарушителей порядка.

Горожане возмущены и требуют штрафовать подобных нарушителей порядка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Казанцы, которые решили закончить рабочую неделю отдыхом у воды, оказались неприятно удивлены. На пляже Локомотив, недалеко от косы на берегу Волги и парковки, они увидели нудистов. О такой встрече одна из семей решила рассказать в соцсетях.

- Они устраивают оргии прямо на пляже! Мимо проходят обычные люди, с детьми (как мы), семейные пары. И становятся свидетелями этого ужаса. Мы просто возмущены происходящим, - говорится в посте (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.).

Горожане просят ответственных штрафовать подобных посетителей пляжа или повесить там табличку «нудистский пляж», чтобы семьи обходили его стороной.

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