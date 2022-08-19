В Казани нудисты «облюбовали» пляж Локомотив и устраивают там оргии

Горожане возмущены и требуют штрафовать подобных нарушителей порядка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Казанцы, которые решили закончить рабочую неделю отдыхом у воды, оказались неприятно удивлены. На пляже Локомотив, недалеко от косы на берегу Волги и парковки, они увидели нудистов. О такой встрече одна из семей решила рассказать в соцсетях.

- Они устраивают оргии прямо на пляже! Мимо проходят обычные люди, с детьми (как мы), семейные пары. И становятся свидетелями этого ужаса. Мы просто возмущены происходящим, - говорится в посте (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.).

Горожане просят ответственных штрафовать подобных посетителей пляжа или повесить там табличку «нудистский пляж», чтобы семьи обходили его стороной.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram