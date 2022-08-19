В Татарстане впервые с начала лета подорожал бензин

Использованные в материале цифры приводит Татарстанстат. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарстане впервые с начала лета 2022 года подорожал бензин и дизельное топливо. Об этом говорят цифры, опубликованные Татарстанстатом.

Так, за неделю с 8 по 15 августа стоимость бензина марки АИ-92 увеличилась с 45 рублей 91 копейки до 45 рублей 94 копеей за литр. Для сравнения, в конце 2021 года за литр можно было заплатить на 0,17% меньше.

Подорожал и бензин марки АИ-98. Теперь литр стоит 59 рублей 61 копейку, хотя еще неделю назад цена на него была 59 рублей 29 копеек, а в конце 2021 года и вовсе 57 рублей 90 копеек.

Не осталось в стороне и дизельное топливо, которое за неделю подорожало на 0,31% - до 52 рублей 41 копейки за литр.

Неизменным остался лишь цена на бензин марки АИ-95. Она пока держится на отметке в 49 рублей 32 копейки.

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