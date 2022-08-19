Задержаны подозреваемые в серии угонов авто в Набережных Челнах и Нижнекамске

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С начала лета жители Набережных Челнов и Нижнекамска стали сообщать в полицию об угонах их автомобилей. Оперативники занялись поисками злоумышленников и выяснили, на чем именно те передвигались. В итоге удалось задержать трех жителей Оренбургской области. В тот момент они как раз ехали на одной из похищенных машин. Еще одну легковушку правоохранители нашли в одном из гаражей Оренбурга.
- Фигуранты приезжали на территорию Татарстана, совершали хищение автомашин и уезжали к себе на родину в Оренбург. Для конспирации задержанные меняли государственные регистрационные знаки автомобилей на подложные, а также использовали автомобиль сопровождения, - говорят в МВД республики.
Утверждается, что для конспирации злоумышленники меняли госзнаки машин на подложные.
Фото: МВД по РТ
Мужчины признались в трех угонах. В отношении них возбуждено уголовного дело по статье «Кража».
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