Задержаны подозреваемые в серии угонов авто в Набережных Челнах и Нижнекамске

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала лета жители Набережных Челнов и Нижнекамска стали сообщать в полицию об угонах их автомобилей. Оперативники занялись поисками злоумышленников и выяснили, на чем именно те передвигались. В итоге удалось задержать трех жителей Оренбургской области. В тот момент они как раз ехали на одной из похищенных машин. Еще одну легковушку правоохранители нашли в одном из гаражей Оренбурга.

- Фигуранты приезжали на территорию Татарстана, совершали хищение автомашин и уезжали к себе на родину в Оренбург. Для конспирации задержанные меняли государственные регистрационные знаки автомобилей на подложные, а также использовали автомобиль сопровождения, - говорят в МВД республики.

Утверждается, что для конспирации злоумышленники меняли госзнаки машин на подложные. Фото: МВД по РТ

Мужчины признались в трех угонах. В отношении них возбуждено уголовного дело по статье «Кража».

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