В Нижнекамске планируют провести реконструкцию дорожного променада

То, какими станут общественные пространства города, будет зависеть в том числе от предложений местных жителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнекамске требуется строительство и реконструкция пешеходных переходов и прогулочных зон. Это связано с тем, что в городе их и так не очень много, а некоторые из-за плотной застройки вообще исчезли или находятся в ненадлежащем состоянии.

Власти города решили начать реализацию проекта с пилотного варианта. Для этого они выбрали территорию между улицами Баки Урманче и Строителей. То, каким станет это место, будет зависеть в том числе от предложений горожан. Их пригласят на общественные обсуждения, сообщает "НТР-24".

По словам местных, территория между улицами сейчас находится в плачевном состоянии, в том числе из-за скопления там автомобилей.

И подобных мест в Нижнекамске немало - насчитывается около девяти заброшенных променадов.

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