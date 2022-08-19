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Происшествия19 августа 2022 6:01

Двое жителей Чувашии обвиняются в жестоком убийстве знакомого отверткой и стулом

Преступление произошло в Мариинско-Посадском районе год назад
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Свою вину мужчины не признают, но в скором времени все равно предстанут перед судом.

Свою вину мужчины не признают, но в скором времени все равно предстанут перед судом.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Мариинско-Посадского района, которые обвиняются в убийстве человека с особой жестокостью и по предварительному сговору. Преступление произошло 13 августа 2021 года в одном из местных сел.

По версии следствия, злоумышленники выпивали и в какой-то момент решили убить соседа, которого недолюбливали. Мужчины пришли в квартиру потерпевшего и жестоко избили его: нанесли не менее 54 ударов руками, ногами и стулом и не менее 10 ударов отверткой и другим острым предметом. От полученных травм жертва скончалась на месте.

Свою причастность к преступлению обвиняемые не признают. Несмотря на это, в скором времени они предстанут перед Верховным судом Чувашии.

- Следует отметить, что злоумышленники ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, в том числе против личности, - говорят в следственном управлении СКР по республике.

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