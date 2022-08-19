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Происшествия19 августа 2022 5:40

Пожарные Чувашии помогают Нижегородской области тушить крупный лесной пожар

Огонь полыхает в Воротынском районе, на границе с Марий Эл
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По последним данным, площадь активного горения составляет 800 гектар. Фото: ГУ МЧС по Чувашии

По последним данным, площадь активного горения составляет 800 гектар. Фото: ГУ МЧС по Чувашии

В четверг, 18 августа, пожарные Чувашии отправились в Нижегородскую область, чтобы помочь коллегам тушить крупный лесной пожар. Огонь бушует в Воротынском районе, на границе с Марий Эл. По последним данным, общая площадь возгорания составляет 3,3 гектара. Активное горение происходит на участке в 800 гектар.

Сложность вызывает то, что данная местность болотистая и труднопроходимая, говорят в ГУ МЧС по республике.

Фото: ГУ МЧС по Чувашии

Фото: ГУ МЧС по Чувашии

Напомним, летом 2021 года пожарные Чувашии помогали Мордовии в тушении пожара в государственном природном заповеднике.

Фото: ГУ МЧС по Чувашии

Фото: ГУ МЧС по Чувашии

Фото: ГУ МЧС по Чувашии

Фото: ГУ МЧС по Чувашии

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