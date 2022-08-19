Шесть городов Татарстана получили более полумиллиарда рублей на парки и скверы

Проекты общественных пространств были представлены на конкурсе. Фото: Анастасия Осипова

Одними из победителей всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений стали сразу шесть городов Татарстана: Болгар, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лаишево и Лениногорск. В качестве приза они получили 510 миллионов рублей на создание и благоустройство парков, скверов и набережных, проекты которых были представлены на мероприятии.

Так, по 95 миллионов рублей пойдут на работы на «Шишкинских прудах» в Елабуге, в парке Алтынова в Зеленодольске и на улице Менделеева в Лениногорске. Еще 85 миллионов рублей потратят на парк «Молодежный» в Заинске, по 70 миллионов – на культурно-рекреационный кластер «Белые горы» в Лаишево и на социально-культурный центр «Болгар Спасский».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram