В Чебоксарах иностранца и его приятелей отдали под суд за мошенничество с мобильными телефонами на 55,7 миллиона рублей

Ущерб на такую огромную сумму был нанесен 186 людям и одной фирме. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, на скамье подсудимых вскоре окажутся 36-летний иностранец и трое его сообщников, сообщили в следственном комитете Чувашии.

Как полагает следствие, тот самый иностранец - уроженец одной из стран ближнего зарубежья, создал организованную преступную группу. В нее вошли начальник офиса продаж, менеджер Центра управления продажами и старший специалист службы безопасности фирмы продающий мобильные телефоны.

Утверждается, что злоумышленники давали людям небольшие суммы денег за то, что те брали в кредит смартфоны и передавали им. Обещали погасить оформленную ссуду, но в итоге вносили только первый платеж и оставляли обманутых граждан объясняться с банком один на один.

Полученные же от них смартфоны злоумышленники перепродавали, а деньги клали себе в карман. Таким образом, всего за несколько месяцев им удалось обмануть 186 человек.

Мало того, как следует из материалов уголовного дела, подельники еще и просто присваивали принадлежащие фирме мобильные телефоны и аксессуары к ним. Так, злоумышленники давали своим подчиненным указания выдать им товар бесплатно и внести его в базу данных как отправленный в другой офис. Тем самым им долгое время удавалось скрывать перед своим руководством недостачу.

В итоге ущерб, который был нанесен фирме и гражданам, превысил 55,7 миллиона рублей. После возбуждения уголовного дела суд наложил арест на имущество обвиняемых – всего на 3,7 миллиона.

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