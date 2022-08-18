В Набережных Челнах с дерева сняли тело 75-летнего пенсионера

Погибшего обнаружили рано утром. Фото: Виктория МИНАЕВА

Рано утром 17 августа около одного из учебных учреждений Набережных Челнов случайный прохожий обратил внимание на человеческую фигуру, которая находилась на дереве. На окрики она никак не реагировала. Пришлось вызывать на помощь экстренные службы.

Оказалось, что человек был уже мертв. Тело сняли с дерева и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Было установлено, что погибший – это 75-летний пенсионер, сообщают «Челнинские известия».

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