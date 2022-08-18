В казанском парке им.Горького на фонтане, где мальчику оторвало пальцы, установят голосовое оповещение

На данный момент фонтан закрыт для посещения. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

«Поющий» фонтан в парке им. Горького, где шестилетнему мальчику оторвало пальцы на ноге, оснастят не только увеличенными стендами о правилах поведения на объекте, но и оснастят голосовым оповещением. Оно также будет рассказывать о правилах посещения фонтана, но уже через отдельные динамики. К слову, сам фонтан до сих пор закрыт. Это было сделано на время разбирательств по поводу произошедшего с ребенком.

Напомним, этим летом в Казань отдохнуть приехала семья из Свердловской области. Они пришли в парк им. Горького со своим малолетним сыном. Мальчик резвился на фонтане с остальными детьми. В один из моментов ему оторвало три пальца на ноге. Ребенка увезли в больницу, где врачи смогли пришить только два пальца. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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