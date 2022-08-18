Власти Казани изменили правила выступления уличных артистов

При этом изменения не коснулись максимального уровня шума, который допустим при выступлении. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Татарстана изменили правила выступления уличных артистов. Так, согласно соответствующему распоряжению Исполкома города, теперь обязательным является присутствие человека, который оформил заявку на выступление.

Помимо этого, на площадке площадью свыше семи квадратных метров могут находиться не больше 20 человек, когда как ранее их количество не должны было превышать 10.

При этом, без изменений остался пункт по уровню шума. Тут, как и раньше, во время выступлений артистов звук не должен превышать 60 децибел.

Напомним, в Казани для упорядочения выступлений уличных артистов и художников создали электронную платформу «Art-проспект», где они могут забронировать место для выступления. При этом на данном ресурсе гости и жители города могут посмотреть, в какой именно локации и когда появится артист их любимого жанра.

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