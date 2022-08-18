После скандалов на кладбище Набережных Челнов проверят весь рынок ритуальных услуг Татарстана

Все кто столкнулся с вымогательством денег при организации похорон или навязывании услуг могут спокойно обратиться в антимонопольную службу республики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

То копатели могил подерутся, то процессию с телом на похороны не пропустят, то на директора кладбища уголовное дело заведут за махинации. Все эти резонансные скандалы с захоронением людей в Набережных Челнах, видимо, стали последними. После них УФАС Татарстана вместе с сотрудниками правоохранительных органов проведет масштабную проверку всего рынка ритуальных услуг республики.

Как сообщил в этот четверг, 18 августа, на пресс-конференции зам руководителя УФАС Татарстана Алмаз Яфизов, все кто столкнулся с вымогательством денег при организации похорон или навязывании услуг могут спокойно обратиться в антимонопольную службу республики.

Что же касается того самого кладбища в Набережных Челнах, то по предписанию УФАС там сейчас должны предоставлять свободный доступ всем организациям, которые предоставляют ритуальные услуги.

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