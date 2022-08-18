В Ново-Савиновском районе Казани строящийся по новому типовому проекту детсад откроют в 2023 году

Стройку посетил мэр города Ильсур Метшин. Фото: metshin.ru

Строительство детсада площадью 4,5 тысячи квадратных метров на улице Адоратского продолжается. 18 августа ход работ проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.

- В этом районе таких дошкольных учреждений недостаточно, поэтому и было принято решение его строительстве здесь, – отметил градоначальник.

Также было отмечено, что новый детсад строится по новому типовому проекту, то есть согласно последним требованиям Роспотребнадзора. Именно поэтому площадь этого учреждения будет на 21% больше, чем у других детсадов.

Работы по возведению здания начались в марте и сейчас выполнены на 41%. Так, смонтированы фундаментные блоки, кирпичная кладка доведена до двух этажей, гидроизолировали подвал. В итоге этот новый детский сад должен принять ребят 1 сентября 2023 года.

Учреждение будет рассчитано на 220 воспитанников, в том числе на детей с ОВЗ. При этом 100 мест выделены именно под ясельные группы для малышей в возрасте до 3 лет.

Во дворе нового детсада установят 12 веранд с навесами и игровыми зонами и обустроят физкультурную площадку. Для детей же с ОВЗ на входе оборудуют пандусы и установят лифт.

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