Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильном ветре 19 августа

При этом сохранится суха и жаркая погода. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 19 августа, утром и днем в республике местами ожидается сильный восточный ветер до 15 м/с, предупредил Гидрометцентр Татарстана.

Также, согласно его прогнозу, в последний рабочий день этой недели вновь обойдется без осадков, температура воздуха в своих максимальных значениях будет в пределах от +22 до +27 градусов.

Напомним, что вплоть до 20 августа в Татарстане из-за жаркой и сухой погоду сохраняется высокая пожарная опасность лесов (4 класс), а в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

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