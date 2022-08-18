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Происшествия18 августа 2022 13:11

Посреди ночи в Волжске загорелся Range Rover

Хозяин иномарки пытался потушить ее самостоятельно, но не смог
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
С огнем в итоге справились только пожарные. Фото: ГУ МЧС по Марий Эл

С огнем в итоге справились только пожарные. Фото: ГУ МЧС по Марий Эл

Около полуночи в среду, 17 августа, на территории частного хозяйства в Волжске загорелся автомобиль Range Rover. Хозяева иномарки услышали сильный хлопок, увидели пламя и выбежали на улицу. Мужчина принялся тушить иномарку из шланга. Вскоре к нему присоединился сосед с огнетушителем.

- К сожалению, открыть капот, где находился очаг возгорания, у них не получилось, - говорят в ГУ МЧС по Марий Эл.

На место были вызваны пожарные, который окончательно потушили автомобиль.

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